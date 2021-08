Le mercato s'emballe en quelques heures: Ronaldo et Mbappé devraient partir cet été

La dernière ligne droite du mercato nous réserve des surprises de taille. Vous pensiez que Lionel Messi au PSG serait le sommet ? Loin de là: Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo devraient bien changer d'air cet été.

La fin du mercato est totalement folle. Alors que le transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain se dessinait comme l'opération de l'année, deux autres grands noms du football mondial semblent en avoir décidé autrement. Il s'agit de Cristiano Ronaldo et de Kylian Mbappé.

Commençons par le Portugais. Selon le journal espagnol AS, un accord a été trouvé avec Manchester City sur base d'un contrat de 2 ans, assorti d'un salaire de 15 millions d'euros. Le club italien veut 30 millions d'euros ou Gabriel Jesus en échange. City serait disposé à lâcher Sterling pour ne pas avoir à payer de frais de transfert en plus. Mais tout porte à croire que son départ va devenir réalité.

Pour Kylian Mbappé, l'affaire semble presque entendue. Le PSG en veut 220 millions, ce que le Real Madrid n'est pas prêt à mettre. Mais les discussions sont avancées et le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, a sous-entendu que l'affaire était actée. "Je parlerai plus tard de l'accord avec le Real Madrid pour Mbappé. Ce n'est pas le bon moment, je travaille. Mais je parlerai plus tard", a-t-il lâché à Marca. Il est fort probable qu'une entente soit trouvé, sans quoi le PSG perdra Mbappé gratuitement l'été prochain.

Un mercato absolument fou !