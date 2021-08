La première médaille d'or pour la Belgique: Michèle George s'impose en dressage à Tokyo

Michèle George en selle sur Best of 8, a décroché la médaille d'or dans l'épreuve de dressage, Grade V, en para-équitation aux Jeux Paralympiques de Tokyo jeudi au Japon.

Michèle George, porte-drapeau lors de la cérémonie d'ouverture mardi, offre à la Belgique une 3e médaille d'or dans ces Jeux de Tokyo. Plus tôt dans la journée, aussi en dressage, Manon Claeys en selle sur San Dior 2, avait décroché le bronze en Grade IV, et Griet Hoet et Annelies Monsieur (pilote) avaient remporté le bronze sur le kilomètre contre-la-montre en cyclisme sur piste. L'Ostendaise, domicilée à Waregem, voyait sa nouvelle monture effectuer ses débuts aux Jeux. Elle s'est imposée avec une note de 76.524, devant la Britannique Sophie Wells (Don Cara M/74.405) et le Néerlandais Frank Hosmar (Alphaville/73.405).

Kevin Van Ham, sur Eros Van Ons Heem, a de son côté pris la 7e place avec une note de 69.357. Les huit premiers sont qualifiés pour l'épreuve individuelle de freestyle le 30 août. C'est la 5e médaille de Michèle George aux Jeux Paralympiques. La cavalière belge de 47 ans, paralysée de la jambe gauche après un coup de sabot en 2008, avait décroché deux médailles d'or (Grand Prix Individuel catégorie IV et Grand Prix libre catégorie IV) en 2012 à Londres et était aussi revenue de Rio avec deux médailles en 2016: l'or du Grand Prix libre catégorie IV et l'argent du Grand Prix Individuel catégorie IV, avec Rainman décédé en 2019 d'une crise de colique.

Kevin Van Ham, 32 ans, coaché par Jorinde Verwimp, a une partie de son membre supérieur gauche manquant depuis la naissance. C'était une première expérience paralympique pour ce Brabançon. Barbara Minneci (sur Stuart) est encore en lice au niveau individuel vendredi (12h14) en grade III.