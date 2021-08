Euro-2021 de volley: les Françaises battent la Belgique et affronteront la Croatie en 8es

Les volleyeuses françaises ont réalisé une grosse performance en battant la Belgique, 11e nation mondiale, 3 sets à 1 (27-25, 13-25, 25-19, 25-20) jeudi soir à Belgrade et affronteront dimanche la Croatie en huitièmes de finale de l'Euro-2021.

Jeudi soir à Belgrade, les Françaises ont disputé un match plein face à une équipe belge qui avait pris la 9e place de la récente Ligue des nations (8 victoires, 7 défaites), alors que les Françaises sont cantonnées au niveau inférieur en Golden League.

C'est finalement sur une attaque de l'une de leurs leaders, Lucille Gicquel, que les Bleues ont conclu la rencontre au 4e set, qu'elles ont réussi à retourner (25-20) alors que les Belges s'étaient détachées (14-8).

"C'est incroyable. On voulait juste venir sur le terrain avec le plein d'énergie. On a eu des bons moments et des moments plus difficiles, mais on a gagné à la fin. Je suis très fier de mon équipe", s'est réjouie la capitaine des Bleues, Héléna Cazaute.

Ce succès de prestige permet aux Françaises de boucler le 1er tour avec trois victoires contre l'Azerbaïdjan (3-1), la Bosnie-Herzégovine (3-0) et la Belgique (3-1), et deux défaites contre la Serbie (3-0) et la Russie (3-1).

Les joueuses d'Emile Rousseaux, assurées avant la rencontre de se qualifier pour la première fois depuis 2013 pour la phase à élimination directe d'un tournoi continental, en profitent surtout pour finir ce 1er tour à la 3e place de leur groupe, alors que la 4e place leur garantissait un 8e de finale très compliqué contre l'Italie, prétendante au podium.

Avec cette 3e place de leur groupe, elles affronteront la Croatie, finaliste de la Golden League en juin dernier, pour une place en quart de finale, stade de la compétition que l'équipe de France féminine avait atteint en 2013 (défaite contre la Belgique au tie-break).