Championnat d'Europe de volley féminin - Battue par la France, la Belgique termine 4e de son groupe et défiera l'Italie en 8e

(Belga) Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, la Belgique (FIVB 11) a terminé la phase de groupes de l'Euro féminin de volley par une défaite 3 sets à 1 (27-25, 13-25, 25-19, 25-20) contre la France (FIVB 26), jeudi, à Belgrade. Les Yellow Tigers se classent quatrièmes du groupe A et affronteront l'Italie au tour suivant.

Les filles de Gert Vande Broek tenteront de faire mieux qu'en 2019 lors du dernier Euro, où elles avaient été battues en huitième de finale par la Russie. Au classement de la poule A, la Serbie termine en tête avec 14 points après cinq victoires en cinq rencontres. La Russie prend la deuxième place avec 11 points. La France suit avec 9 et la Belgique recule en quatrième position avec 8 unités. La Bosnie-Herzégovine (3 points) et l'Azerbaïdjan (0) sont éliminés. Cette quatrième place contraint la Belgique à défier la première du groupe C, l'Italie, 8e nation mondiale, à Belgrade lundi. Cette édition de l'Euro regroupe 24 pays et se dispute dans quatre villes différentes. Les trois autres groupes (de six) sont organisés à Plovdiv en Bulgarie, Zadar en Croatie et Cluj-Napoca en Roumanie. (Belga)