Transfert imminent de Kylian Mbappé au Real Madrid? Voici la dernière offre astronomique du club espagnol

Le Real Madrid et le PSG négocient autour du transfert de Kylian Mbappé après la formulation d'une deuxième offre pour l'international français de la part des Merengue, selon les informations du quotidien L'Equipe.



Le club madrilène propose 170 millions d'euros + 10 M EUR de bonus, soit 180 M EUR. C'est la somme qu'avait dû payer le club de la capitale pour s'offrir les services de Mbappé en 2017, lorsqu'il était encore à Monaco.



Selon le site internet du journal sportif espagnol Marca, la conclusion du transfert serait imminente et son annonce pourrait intervenir vendredi.



Plus tôt dans la semaine, la Maison Blanche avait formulé une première proposition à hauteur de 160M au PSG, qui n'avait pas donné suite, le directeur sportif Leonardo la jugeant "insuffisante".



Le buteur parisien, meilleur buteur du club en Ligue 1 et en Ligue des champions la saison dernière, n'a plus qu'un an de contrat.



"Pour Kylian, notre position n'a pas changé. Tout le monde le sait, lui le sait. Notre position est très claire et très honnête", déclarait, jeudi en fin d'après-midi, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi, en marge du tirage au sort des phases de poule de la C1.



Mercredi, le directeur sportif parisien Leonardo a évoqué pour la première fois l'hypothèse du départ du buteur, alors que celui-ci réclamait des garanties quant au projet parisien, qui a su attirer Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ou encore Achraf Hakimi cet été.