Du lourd pour Genk et l'Antwerp: découvrez les poules de l'Europa League

Le Racing Genk sera opposé aux clubs croate du Dinamo Zagreb, anglais de West Ham et autrichien du Rapid Vienne dans le groupe H de l'Europa League. Le tirage au sort de la phase de groupes, dont la formule a été modifiée puisqu'elle ne réunira plus que 32 équipes au lieu de 48, a été effectué vendredi midi à Istanbul, en Turquie.



Les Limbourgeois ont été reversés en Europa League après leur élimination au 3e tour de qualification de la Ligue des Champions par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (1-2 et 1-2). Ils étaient placés dans le chapeau 2. Les six journées de la phase de groupes se jouera entre les 16 septembre et les 9 décembre. Les huit vainqueurs de chaque groupe se qualifieront pour les huitièmes de finale, tandis que les seconds se qualifieront pour les barrages à élimination directe avec les huit troisièmes de la Ligue des Champions. Les équipes classées troisièmes seront transférées aux barrages à élimination directe de l'Europa Conference League, tandis que les équipes classées quatrièmes seront éliminées.

Le calendrier complet de chaque groupe sera connu au plus tard samedi matin. Les barrages sont programmés les 17 et 24 février, les huitièmes de finale 10 et 17 mars, les quarts 7 et 14 mars, les demi-finales 28 avril et 5 mai. La ville espagnole de Séville doit accueillir le 22 mai la finale qui désignera le successeur au palmarès au club espagnol de Villarreal.

LA COMPOSITION DES 8 GROUPES



Groupe A



Lyon (FRA)



Glasgow Rangers (SCO)



Sparta Prague (CZE)



Brondby (DEN)





Groupe B



Monaco (FRA)



PSV Eindhoven (NED)



Real Sociedad (ESP)



Sturm Graz (AUT)





Groupe C



Naples (ITA)



Leicester (ENG)



Spartak Moscou (RUS)



Legia Varsovie (POL)





Groupe D



Olympiakos (GRE)



Francfort (GER)



Fenerbahçe (TUR)



Royal Antwerp (BEL)





Groupe E



Lazio Rome (ITA)



Lokomotiv Moscou (RUS)



Marseille (FRA)



Galatasaray (TUR)





Groupe F



Braga (POR)



Étoile Rouge Belgrade (SRB)



Ludogorets Razgrad (BUL)



Midtjylland (DEN)





Groupe G



Bayer Leverkusen (GER)



Celtic Glasgow (SCO)



Betis Séville (ESP)



Ferencvaros (HUN)





Groupe H



Dinamo Zagreb (CRO)



Genk (BEL)



West Ham (ENG)



Rapid Vienne (AUT)