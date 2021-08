Top 14: la star Cheslin Kolbe passe de Toulouse à Toulon

Le champion du monde sud-africain Cheslin Kolbe, l'une des plus grandes stars du Top 14, quitte Toulouse deux ans avant la fin de son contrat pour rejoindre Toulon, une bombe dans le milieu du rugby.

"Le RCT est très heureux d'annoncer l'arrivée sur la Rade du champion du monde, d'Europe et de France en titre Cheslin Kolbe", a annoncé vendredi le club varois sur Twitter, précisant que l'ailier vedette des Springboks s'était engagé pour trois saisons.

"Le moment est venu pour moi de dire au revoir à l'un des plus grands chapitres de mon histoire", a écrit le joueur dans une lettre aux supporters toulousains relayée dans le même temps sur son compte personnel. "Je ne sais pas par où commencer car je ne m'attendais pas à ce que la fin arrive si tôt".

A l'image de Kolbe sur les terrains, tout est allé très vite entre les révélations, mardi, de contacts entre Toulouse et Toulon, et la finalisation de ce qui constitue l'un des plus gros transferts de l'histoire du rugby.

Soit l'équivalent estival, toutes proportions gardées, de la venue de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, tant la pratique est encore rare dans le rugby, un sport dans lequel les joueurs honorent traditionnellement l'intégralité de leur contrat avant de changer de club.

Arrivé en 2017 sur les bords de la Garonne, Kolbe était encore lié jusqu'en 2023 au Stade toulousain, avec lequel il a remporté le Top 14 à deux reprises (2019 et 2021), ainsi que la dernière Coupe d'Europe.

Le RC Toulon a donc dû s'acquitter d'une indemnité, non précisée pour l'instant, pour enrôler immédiatement le joueur, actuellement retenu avec l'équipe d'Afrique du Sud pour le Rugby Championship, compétition phare de l'hémisphère Sud.

- "Choix de gestion rigoureux" -

Le club varois, qui a échoué la saison dernière à se qualifier pour les phases finales du Top 14, aurait déboursé, selon le journal spécialisé Midi Olympique, près de 1,8 million d'euros pour racheter les deux dernières années de contrat du joueur, dont il ne devrait pas pouvoir disposer avant décembre.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs du monde, l'ailier de poche (1,71 m, 74 kg), également capable d'évoluer à l'arrière, réclamait depuis des mois une revalorisation salariale à laquelle les dirigeants toulousains n'ont pas répondu favorablement.

"Le départ d'un joueur comme Cheslin Kolbe fait partie de ces moments si particuliers dans la vie d'un club où se conjuguent émotion, reconnaissance et transmission", a réagi dans un communiqué le président de Toulouse, Didier Lacroix.

"S'il convient de saluer le parcours d'un joueur qui s'est révélé sous nos couleurs et a contribué à en sublimer le palmarès, le club reste fidèle à son projet sportif, aux hommes qui l'animent, ainsi qu'à des choix de gestion rigoureux qui conditionnent plus que jamais les victoires de demain", a-t-il ajouté.

Le club le plus titré du rugby français et européen, qui aime placer l'institution au-dessus de tout, fait en se séparant de Kolbe l'économie d'un salaire très conséquent pour un joueur souvent laissé à disposition de sa sélection.

A une semaine de la reprise du championnat, le Stade toulousain, particulièrement affecté économiquement par la crise sanitaire, s'affaiblit en revanche sportivement à un poste où il manque de profondeur, après la retraite de Yoann Huget et le départ de Maxime Marty.

- Pouvoir d'attraction intact -

"J'espère que vous comprenez que la décision de m'installer à Toulon n'a pas été facile à prendre", a écrit Kolbe dans sa lettre aux supporters toulousains.

Il a connu avec Toulouse une deuxième partie de saison 2020-2021 en demi-teinte, avec une série inhabituelle pour lui de 13 rencontres sans marquer le moindre essai, mais son pouvoir d'attraction reste intact.

"Le RCT entre dans une nouvelle étape de sa transformation", a commenté le président varois Bernard Lemaître, qui s'était engagé en prenant la suite de l'emblématique Mourad Boudjellal à tourner la page des recrutements "galactiques" de son prédécesseur.

Comme il l'a expliqué jeudi au quotidien local Var Martin, le nouvel homme fort du RCT a finalement concédé une "exception" pour un "joueur exceptionnel".