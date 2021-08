Premier League: Van Dijk et Lukaku, des revenants qui changent tout pour Liverpool et Chelsea

Transfigurés par les retours de Virgil van Dijk et Romelu Lukaku, Liverpool et Chelsea s'affrontent samedi (18h30) dans ce qui ressemble déjà à un sommet dans la course au titre, dès la troisième journée de Premier League.



Avec certaines qualités communes --puissance, efficacité, mentalité, charisme-- les deux colosses cristallisent tout ce qui semblait manquer à leur équipe respective pour viser le titre l'an passé.



Le plus beau pour Liverpool est qu'il n'a même pas eu à débourser quoi que ce soit.



L'an dernier, la blessure du défenseur central néerlandais dès la cinquième journée avait été le premier signe d'une saison cataclysmique dans ce secteur pour les Reds.



La perte ensuite sur des blessures longues de Joe Gomez et Joel Matip n'avait rien arrangé, forçant Jürgen Klopp à aligner vingt charnières centrales différentes au cours de la saison.



L'absence de "VVD" avait fait régresser Liverpool au niveau défensif qui était le sien avant qu'il débourse 75 millions de livres (87 M EUR) pour l'arracher à Southampton en janvier 2018.



Son retour a montré que cette somme est toujours aussi justifiée et qu'il est totalement remis de sa grave blessure au genou droit.



"J'ai besoin de matches"



Dès ses premières minutes sur le terrain, sa lecture du jeu, son positionnement, sa solidité dans les duels aériens, sans oublier son influence dans le placement de ses coéquipiers et sa capacité à distribuer le jeu ont rayonné et donné un tout autre visage aux Reds.



Toujours aussi convaincu qu'il est un talisman indispensable, Liverpool n'a d'ailleurs pas hésité à lui offrir quatre ans de contrat cet été.



"J'ai encore besoin de matches, l'entraîneur le sait et je le sais (...) Après un an sans jouer, il y a beaucoup de choses à améliorer", avait-il jugé, prudent, après la victoire inaugurale à Norwich (3-0).



La visite de Chelsea sera un gros test, car la puissance offensive des Blues est sans commune mesure avec celle de Norwich ou de Burnley, battu la semaine passée (2-0).



L'an dernier, Chelsea était venu s'imposer 1-0 à Anfield, à la fin du gros trou d'air des Reds entre fin décembre et début mars.



Une victoire sur la plus petite des marges qui était la signature des Blues version Thomas Tuchel l'an dernier, plombée notamment par la maladresse récurrente de Timo Werner en attaque.



Si cela avait suffi à Chelsea pour arracher une quatrième place et surtout remporter la Ligue des Champions, les Londoniens savaient que le gros chantier de leur été serait le poste 9.



Une masterclass contre Arsenal



C'est vers un ancien de la maison qu'il se sont tournés, faisant revenir Romelu Lukaku en qui José Mourinho n'avait pas cru en 2014, le contraignant à s'exiler à Everton, Manchester United puis l'Inter Milan.



Ce mea culpa tardif a eu un prix: 115 millions d'euros.



Mais dès sa première titularisation contre Arsenal le week-end dernier, le Belge a montré à quel point l'attaque des Blues n'aurait rien à voir avec celle de l'an dernier.



Buteur dès le quart d'heure de jeu, passé à un arrêt miraculeux de Bernd Leno d'un doublé, Lukaku a livré un récital et étalé tous ses progrès, notamment dos au but.



"Je me souviens d'une discussion avec (Antonio) Conte (l'entraîneur de l'Inter) à ce sujet où il m'a dit que si je n'étais pas bon dans ce domaine, je ne jouerais pas. Cela m'a ouvert les yeux. Et à partir du moment où j'ai maîtrisé ce domaine, tout est devenu plus facile", avait-il expliqué à son arrivée.



Face à la meilleure défense en 2019 et 2020, avec van Dijk (les Reds étaient retombés à la quatrième place dans ce secteur la saison dernière sans lui), Lukaku va pouvoir se frotter à ce qui se faisait de mieux ces dernières années en Premier League.