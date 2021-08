Pep Guardiola sur le feuilleton Cristiano Ronaldo: "Ces sortes de joueurs décident"

L'entraîneur de Manchester City Pep Guardiola avait estimé vendredi lors d'une conférence de presse que la star portugaise Cristiano Ronaldo, en partance de la Juventus Turin et pourtant annoncée proche des Skyblues par la presse italienne et britannique, était "encore loin" de rejoindre le club. Des déclarations qui ont eu eu lieu quelques heures avant qu'on apprenne que Manchester United avait devancé City dans la course à la signature de CR7 (en savoir plus).



"C'est Cristiano qui décidera où il veut jouer, pas Manchester City ou moi-même. Pour l'instant, cela semble encore loin", avait expliqué le technicien espagnol.



"Ces sortes de joueurs décident. Ils frappent à la porte, ils appellent, et après il y a des situations que je ne peux pas contrôler. Ce n'est pas mon affaire", avait précisé Guardiola.



Le grand rival du Portugais, l'Argentin Lionel Messi, a rejoint le Paris Saint-Germain cet été, après plus de vingt ans passés au FC Barcelone.



"Pour ce que ces deux gars ont fait, nous devons dire +merci+. Ils ont été incroyables dans chacun de leurs clubs. Nous ne verrons plus cela à l'avenir", selon l'entraîneur des Skyblues.



Manchester City affronte samedi Arsenal dans son antre de l'Etihad Stadium, dans le cadre de la troisième journée de Premier League.