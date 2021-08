US Open - Greet Minnen trébuche sur la dernière marche avant le tableau final

(Belga) Greet Minnen s'est inclinée au troisième et dernier tour des qualifications de l'US Open de tennis. La 103e joueuse mondiale et tête de série N.6 des qualifications a été battue en trois sets par la Canadienne Rebecca Marino (WTA 175) sur le score de 6-3, 6-7 (4), 6-2 après 1h53 de match, vendredi sur la surface dure de Flushing Meadows.

Minnen, 24 ans, visait une deuxième participation à l'US Open après son élimination au premier tour l'année passée mais aussi une quatrième participation de rang en Grand Chelem. C'est la première fois depuis l'US Open 2019, et une défaite au premier tour des qualifications, que la Limbourgeoise ne participe pas au tableau final d'un rendez-vous majeur. Déjà tombeuse d'Ysaline Bonaventure (WTA 129) au 2e tour, la Canadienne Rebecca Marino, 30 ans et éloignée de la compétition entre 2013 et 2017, n'avait plus intégré l'US Open depuis 2011. Elise Mertens (WTA 16/N.15) et Alison Van Uytvanck (WTA 58) figurent elles dans le tableau principal. Elles rencontreront au premier tour respectivement la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 59) et l'Espagnole Paula Badosa (WTA 26/N.24).