Jeux Paralympiques - Griet Hoet en piste pour le bronze sur 3km

(Belga) La cycliste sur piste Griet Hoet, avec sa pilote Anneleen Monsieur, a terminé quatrième des qualifications en poursuite individuelle sur 3km, avec un temps de 3:25.418. A 11h47 (4h47 HB), elles seront en lice pour une médaille de bronze.

La Britannique Lora Fachie, accompagnée de Corinne Hall, a été la plus rapide et a établi un nouveau record paralympique en 3:19.483. Elle affrontera en finale l'Irlandaise Katie-George Dunlevy et sa pilote Eve McCrystal. Les Belges seront elles opposées au duo britannique Sophie Unwin/Jenny Holl. Griet et Monsieur ont déjà décroché le bronze sur le 1 km jeudi. (Belga)