Cristiano Ronaldo fait ses adieux à la Juventus sur les réseaux sociaux (vidéo)

Cristiano Ronaldo n'est plus un joueur de la Juventus. Le Portugais s'est engagé en faveur de Manchester United, qu'il retrouve après les avoir quitté en 2009.

Ce départ, il l'a forcé, annonçant à son club l'intention de ne plus jouer cette saison sous le maillot noir et blanc. Il souhaitait partir, il a obtenu gain de cause. Sur Instagram, cependant, Cristiano Ronaldo a tenu à saluer son club et les supporters dans un message d'adieu. "Aujourd'hui, je quitte un club incroyable, le plus grand d'Italie et sûrement l'un des plus grands d'Europe", écrit-t-il en introduction. "J'ai donné mon coeur et mon âme pour la Juventus et j'aimerai toujours la ville de Turin, jusqu'à mes derniers jours. Les fans m'ont toujours respecté et j'ai tenté d'y répondre en me battant pour eux lors de chaque match, à chaque saison, dans chaque compétition. Nous avons accompli de grandes choses, pas tout ce que nous voulions, mais nous avons écrit une belle histoire ensemble".

"Je serai toujours l'un des vôtres. Vous faites maintenant partie de mon histoire, comme j'ai le sentiment de faire partie de la vôtre. Vous serez toujours dans mon coeur", a-t-il poursuivi. Un joli message, mais cela ne réparera pas les plaies en Italie, où le départ de Ronaldo n'était pas attendu cet été.