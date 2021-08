Le tout premier but de l'histoire de la nouvelle D3 espagnole est un chaos total (vidéo)

Ce weekend débute la nouvelle mouture de la D3 Espagnole, la fameuse Primera Division RFEF. Cette nouvelle approche divise par deux le nombre de clubs impliqués, passés de 80 à 40. Avec comme argument, une meilleure compétitivité et donc l'intention de tirer chaque équipe vers le haut.

Mais le premier but inscrit dans cette compétition ne va pas servir ses intérêts. Le but est tombé lors du duel entre le Cultural y Deportiva Leonesa et le Rayo Majadahonda. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne ressemble à rien. Sur un dégagement, les joueurs du Rayo vont enchaîner les erreurs. Un défenseur va d'abord lober son propre gardien. Ce dernier, sous la panique, va tenter un dégagement et passer au dessus du ballon. Il se relève, dégage et frappe un adversaire. Le ballon entre.

Si après ça, vous n'avez pas hâte de regarder cette compétition...