La F1 modifie encore son calendrier: un premier GP au Qatar en novembre ?

La Formule 1 a diffusé samedi un calendrier modifié pour la fin de saison, avec désormais un total de 22 courses, dont une encore à confirmer, contre 23 initialement programmées en 2021.

Après la 12e manche en Belgique ce week-end, les dates des courses aux Pays-Bas, en Italie et en Russie restent inchangées. En revanche, le Grand Prix de Turquie est repoussé d'une semaine, au 10 octobre.

Les Grands Prix du Mexique et du Brésil, rebaptisés GP de la Ville de Mexico et GP de Sao Paulo, sont aussi décalés d'une semaine par rapport au précédent calendrier et doivent désormais avoir lieu les 7 et 14 novembre. Un Grand Prix reste à confirmer pour le 21 novembre, date auparavant prévue pour le GP d'Australie annulé à cause de la pandémie.



Le Qatar, pour un premier GP en F1, sur un circuit qui accueille chaque année le MotoGP, ou le Bahreïn, théâtre du premier GP de F1 de la saison, sont évoqués. La F1 prévoyait initialement un record de 23 Grands Prix cette saison. Si elle réussit à organiser 22 courses, il s'agira quand même d'un nouveau record.