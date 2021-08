Manchester City roule sur Arsenal et s'impose 5-0 (vidéos)

Sans Kevin De Bruyne, blessé à la cheville, Manchester City a infligé une claque à Arsenal (5-0) en ouverture de la 3e journée de Premier League samedi. Albert Sambi Lokonga est lui resté sur le banc toute la rencontre chez les Gunners.

Manchester City rentrait parfaitement dans son match et profitait du laxisme défensif d'Arsenal pour mener 2-0 après 12 minutes grâce à des buts d'Ilkay Gündogan (7e) et Ferran Torres (12e). Largement dominés, les Gunners étaient réduits à dix à la 35e minute pour une geste de granit Xhaka jugé trop dangereux par l'arbitre. Peu avant le repos, les Cityzens mettaient un nouveau coup sur la tête des Londoniens avec le 3-0 inscrit par Gabriel Jesus (43e). En seconde période, les joueurs de Pep Guardiola ajoutaient un quatrième but via Rodri (53e) avant que Ferran Torres ne fixe le score final à 5-0 en fin de rencontre (84e).

Au classement, Manchester City passe provisoirement en tête avec 6 points sur 9. Arsenal occupe lui la lanterne rouge avec une troisième défaite en autant de rencontres. Les Gunners n'ont toujours pas marqué cette saison en championnat et ont encaissé neuf buts.