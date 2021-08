Tour d'Espagne: première victoire pour Bardet, patron sur le Pico Villuercas

Romain Bardet (DSM), qui a fait l'impasse sur le Tour de France cette année, a signé sa première victoire sur le Tour d'Espagne samedi lors de la 14e étape, en s'imposant en solitaire au sommet du Pico Villuercas.

Le Norvégien Odd Christian Eiking (Intermarché) a conservé le maillot rouge de leader avec 54 sec d'avance sur le Français Guillaume Martin (Cofidis) et 1 min 36 sec sur le Slovène Primoz Roglic (Jumbo).

La grande bataille a bien eu lieu... mais pas parmi les favoris ! Les candidats à la victoire finale, restés dans le peloton contrôlé de bout en bout par la Jumbo-Visma, n'ont pas pu prendre part à l'explication en haute montagne.

Et c'est Bardet et les échappés du jour qui ont fait le spectacle, sous la chaleur écrasante d'Estrémadure (sud-ouest de Madrid), sur les pentes ardues de l'Alto de Collado de Ballesteros puis sur la longue montée finale vers le Pico Villuercas. Le grimpeur français offre à la France sa deuxième victoire d'étape consécutive, après le succès inattendu au sprint de Florian Sénéchal la veille, et prend du même coup le maillot de meilleur grimpeur, qu'il ravit à Damiano Carruso (Bahraïn).

Engagé avec 17 autres coureurs dans l'échappée du jour qui a compté entre dix et quinze minutes d'avance sur le peloton durant une bonne partie de l'étape, Bardet est parti en contre dans la longue montée finale vers le Pico Villuercas, et a déposé Andrey Zeits (BikeExchange) et Nicolas Prodhomme (AG2R) à six kilomètres du sommet pour s'envoler vers la victoire.

Il s'agit de la première victoire d'étape de Bardet sur le Tour d'Espagne, lui qui a déjà gagné trois fois sur le Tour de France, dont il a terminé meilleur grimpeur en 2019. C'est aussi son premier succès sur un grand tour depuis quatre ans.

"L'attente à été longue, c'est vrai. Je suis passé plusieurs fois par des deuxièmes places depuis, a réagi Bardet à l'arrivée. Aujourd'hui (samedi), je n'y ai pas trop pensé. J'ai juste pensé à faire ma course à fond. Ça s'est bien emmanché dès le départ, j'ai pu prendre la bonne échappée. Après, je savais qu'au pire, même si je ne gagnais pas, j'avais le maillot à pois, donc j'ai parié sur la victoire d'étape, et ça a bien marché."

- Roglic en contrôle -

Pris dans une lourde chute lors de la 5e étape, Bardet ne peut plus lutter pour le général, mais se concentre sur les étapes de haute montagne et le maillot à pois.

Jesus Herrada (Cofidis) est arrivé 2e à 44 secondes de Bardet, et Jay Vine (Alpecin-Fenix) 3e dans le même temps, malgré une chute à 5 kilomètres de l'arrivée au contact de sa voiture.

Au général, peu de changements : le train de la Jumbo-Visma, l'équipe du Slovène Primoz Roglic, a contrôlé le rythme du peloton du début à la fin de l'étape, laissant libre cours à l'échappée, qui ne comprenait aucun coureur dangereux, le plus haut classé étant le coureur d'AG2R Clément Champoussin (33e avec plus de 45 minutes de débours avant ce samedi).

Les favoris Roglic, Enric Mas (Movistar), Egan Bernal (Ineos) et Jack Haig (Bahraïn) ont franchi la ligne quelques secondes après Miguel Angel Lopez (Movistar), loin derrière Romain Bardet.

Dimanche, c'est encore une grosse journée de haute montagne qui attend le peloton pour la 15e étape, avant la journée de repos de lundi.

Quatre cols répertoriés sont au menu : l'alto de la Centenera (1re catégorie), le Puerto de Pedro Bernardo (2e cat.), le Puerto de Mijares (1re cat.), et le Puerto de San Juan de Nava (3e cat.) pour terminer, juste avant un final plat à El Barraco, à l'ouest de Madrid.