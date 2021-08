Les Belges à l'étranger - Le Bayern Munich trop fort pour Boyata et Lukebakio

(Belga) Le Hertha Berlin de Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio, tous les deux titulaires, se déplaçait sur la pelouse du Bayern Munich pour le compte de la troisième journée de Bundesliga. Le champion d'Allemagne s'est imposé sans difficulté sur le score de 5-0.

Débarrassé de ses pépins physiques, Boyata était bien présent dans la défense centrale du Hertha Berlin, le brassard de capitaine autour du bras. Dodi Lukebakio était également aligné sur le flanc droit de l'attaque berlinoise et a été remplacé à la 61e minute de jeu. Face au champion en titre, les visiteurs n'ont pas eu voix au chapitre et étaient rapidement menés à la suite d'une réalisation de Thomas Müller (8e). Les Bavarois augmentaient leur avance grâce à Robert Lewandowski (34e, 70e et 84e) et au jeune Jamal Musiala (49). À la suite de cette défaite, le Hertha Berlin occupe toujours la dernière place avec 0 point. Le Bayern, lui, occupe la tête du classement à égalité avec Fribourg et Leverkusen, sept points chacun. (Belga)