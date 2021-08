Les Belges à l'étranger - Chelsea, à dix pendant une mi-temps, repart de Liverpool avec le partage

(Belga) Liverpool et Chelsea s'affrontaient samedi à Anfield pour le compte de la troisième journée de Premier League. Avec Romelu Lukaku dans le onze de base, les Blues ont ramené un point de leur déplacement (1-1) en jouant la seconde mi-temps en infériorité numérique à la suite de l'expulsion de Reece James.

Auteur d'une première convaincante face à Arsenal, Lukaku n'a pas réussi à faire trembler les filets de Liverpool, malgré sa présence lors des 90 minutes. Son coéquipier allemand Kai Havertz a trouvé le chemin des filets à la 23e minute à la suite d'un corner, avant que Liverpool ne rétablisse l'égalité sur pénalty dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Coupable d'un sauvetage de la main sur sa ligne de but, Reece James s'est vu brandir la carte rouge par l'arbitre avant que Mo Salah ne trompe Edouard Mendy, le portier de Chelsea. Les Blues ont disputé toute la seconde mi-temps à 10 contre 11, mais le score n'a plus évolué. Avec sept points, les deux équipes occupent la tête du classement à égalité avec West Ham et Everton. (Belga)