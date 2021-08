Jef Vandorpe se qualifie pour les huitièmes de finale du tournoi de tennis en fauteuil roulant

Jef Vandorpe s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi de tennis en fauteuil roulant des Jeux Paralympiques de Tokyo dimanche. Le joueur belge de 20 ans, 16e mondial et tête de série N.15, s'est imposé en trois sets 3-6, 6-1, 6-0 en 2h12 face à l'Australien Ben Weekes (ITF 32)

En huitièmes de finale, Vandorpe affrontera l'Argentin Gustavo Fernandez, N.4 mondial et tête de série N.4, qui avait battu l'Espagnol Francesc Tur (ITF 46) au 2e tour 6-1, 6-0. Plus tard dimanche, Vandorpe jouera aussi le 2e tour du double avec Joachim Gérard. La paire belge, qui forme la tête de série N.6, sera opposée aux Brésiliens Gustavo Carneiro Silva et Daniel Rodrigues.