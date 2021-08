Double abandon pour Amaury Cordeel à Francorchamps

(Belga) Amaury Cordeel (Campos Racing) n'a pas été verni lors de la cinquième manche de la saison de Formule 3 ce week-end à Spa-Francorchamps.

Toujours à la recherche de sa première arrivée dans les points cette saison, notre compatriote n'a pas été plus en réussite à domicile ce week-end. S'il avait débuté avec une remontée intéressante en 17e position dans la Course 1, il n'a pas vu l'arrivée dans les deux courses suivantes. Une première fois en raison d'une sortie au Raidillon en fin de Course 2 et ensuite en raison de la perte de son feu lumineux arrière en Course 3. Il a donc été contraint à rentrer aux stands en raison de la faible visibilité dans les conditions humides. Si l'Italien Lorenzo Colombo (Campos Racing) a remporté la Course 1, l'Australien Jack Doohan (Trident) a ensuite fait la bonne affaire au championnat en remportant les Course 2 & 3. La prochaine course aura lieu à Zandvoort, aux Pays-Bas, du 3 au 5 septembre. (Belga)