Grand Prix de Spa-Francorchamps: Mercedes propose de faire une course de canoë

Le Grand Prix de Belgique, initialement prévu à 15h n'a toujours pas commencé. La pluie s'est invitée sur le circuit de Spa-Francorchamps et empêche la course d'avoir lieu

Le départ du Grand Prix de Belgique, prévu initialement à 15h00, a été à nouveau retardé à cause de la pluie qui continue de tomber sur le circuit de Spa-Francorchamps.



Les voitures étaient en place sur la grille de départ quand la décision a été prise par la direction de course. Repoussé plusieurs fois à 15h10, 15h15, 15h20, le départ du tour de formation a été donné à 15h25. Mais les conditions étaient encore trop pluvieuses pour pouvoir donner le départ réel.

"C'est assez horrible, je n'arrive quasiment pas à voir la monoplace devant moi et il y a de l'aquaplaning", a par exemple expliqué Lando Norris (McLaren) pendant le tour de formation.

Les minutes passent mais la météo ne s'améliore pas et les personnes chargées de la gestion des réseaux sociaux des écuries commencent à s'ennuyer. Le Community Manager de chez Mercedes a eu une idée pour faire une course malgré la pluie. "Williams, écoute nous. Une course de canoë?" propose le compte officiel de la marque à l'étoile. Il semble que la proposition manquait de challenge puisque le CM de l'écurie Williams a répondu "non, une course de canard en plastique".

Du côté de l'écurie Aston Martin, c'est la pause café en attendant que la course puisse commencer (si jamais les conditions météos le permettent).

Chez McLaren, Daniel Ricciardo s'amuse comme il peut en embêtant les mécanos. Une prise de soumission devant la caméra, l'ambiance reste bonne dans le paddock.