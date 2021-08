La 4e et dernière étape pour Kristoff, le général pour Politt lors du Tour d'Allemagne

(Belga) L'Allemand Nils Politt (BORA-hansgrohe) a inscrit dimanche son nom au palmarès du 36e Tour d'Allemagne cycliste (2.Pro) au terme de la 4e et dernière étape remportée au sprint par le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Emirates) après 156,3 kilomètres entre Erlangen et Nuremberg.

Kristoff, 34 ans, a signé la 81e victoire de sa carrière, la 2e sur ce Tour d'Allemagne. Dimanche, il a devancé l'Allemand Pascal Ackermann (BORA-hansgrohe) et l'Italien Luca Mozzato (B&B Hotels). Politt, 27 ans et lauréat de la 12e étape du dernier Tour de France, succède au palmarès à Jasper Stuyven, vainqueur en 2019. La course n'avait pas été organisée l'an dernier en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le natif de Cologne termine au général avec 4 secondes d'avance sur Ackermann et Kristoff. (Belga)