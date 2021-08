Jumping de Bruxelles - Jessica Springsteen remporte le GP Stephex Stables

(Belga) Jessica Springsteen, la fille de la légende du rock Bruce Stringsteen et médaillée d'argent avec l'équipe américaine aux récents Jeux Olympiques de Tokyo, a remporté le Grand Prix Stephex Stables à Wolvertem dimanche.

Dans le barrage à neuf, Springsteen, 29 ans, et RMF Zecilie ont formé le duo le plus rapide des quatre ayant effectué le parcours sans faute. Avec un temps de 37.16, ils ont devancé d'un dixième de seconde l'Allemand Daniel Deusser et Killer Queen VDM Z, un cheval de 11 ans du BWP. Jérôme Guéry et Quel Homme de Hus ont fait un meilleur temps, 37.05, mais ils ont renversé une barre et se sont classés cinquièmes juste derrière un autre tandem belge. Pieter Clemens et Akarad Bleue VDM Z, un étalon de 10 ans du stud-book belge Zangersheide, ont signé un parcours sans faute en 41.17. (Belga)