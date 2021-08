Lionel Messi fait ses débuts en Ligue 1 avec le PSG à Reims

(Belga) La recrue vedette du Paris SG, Lionel Messi, a fait sa première apparition en Ligue 1 dimanche à Reims en remplaçant à la 66e minute son ancien partenaire au FC Barcelone, Neymar.

Applaudi par le public du stade Auguste-Delaune, l'Argentin aux six Ballons d'or est entré en jeu trois minutes après le second but de Kylian Mbappé (2-0, 63e), l'attaquant français tenté par un départ au Real Madrid. (Belga)