Le but contre son camp improbable d'un joueur de Villareal: Carrasco et l'Atletico Madrid s'offrent un point in extremis (vidéo)

Yannick Carrasco et l'Atletico Madrid ont partagé l'enjeu 2-2 face à Villareal, dimanche soir dans le cadre de la 3e journée de Liga.



Carrasco a débuté le match dans les rangs madrilènes, avant de céder sa place à Rodrigo De Paul à la 70e minute. Le score était alors de 1-1, Manu Trigueros ayant ouvert le score à la 52e et Luis Suarez ayant égalisé quatre minutes plus tard. Arnaut Danjuma a redonné l'avantage au "sous-marin jaune" à la 74e. L'égalisation est tombée en toute fin de match suite à un but contre son camp d'Aissa Mandi. Champions en titre, les Colchoneros pointent au 5e rang avec 7 points, tandis que Villareal est 11e avec 3 unités.