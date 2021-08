Jeux Paralympiques: Joachim Gérard prend la porte en huitièmes de finale

(Belga) Joachim Gérard a été éliminé en huitièmes de finale du tournoi de tennis en fauteuil roulant des Jeux Paralympiques de Tokyo lundi. Le Brabançon wallon, N.3 mondial et tête de série N.3, s'est incliné en deux sets - 6-3, 6-4 - et 1h41 de jeu contre l'Espagnol Daniel Caverzaschi, N.14 mondial et tête de série N.13.

Initialement prévue à 8h00 heure belge, la rencontre avait démarré avec deux heures de retard à cause de la chaleur dans la capitale japonaise. En quarts de finale, Caverzaschi affrontera le Néerlandais Tom Egberink, N.8 mondial et tête de série N.8, qui a battu le Suédois Stefan Olsson, 10e mondial et tête de série N.10, en trois sets 1-6, 7-6 (4), 6-3. Gérard, vainqueur de Wimbledon et de l'Open d'Australie cette saison, avait remporté la médaille de bronze aux Jeux Paralympiques de Rio en 2016. Plus tard lundi, Gérard et Jef Vandorpe tenteront de se qualifier pour les demi-finales en double. Le duo belge, tête de série N.6, sera opposé à la paire britannique, tête de série N.1, composée d'Alfie Hewett et Gordon Reid. Jef Vandorpe a aussi été éliminé en huitièmes de finale après une défaite 6-2, 6-1 en seulement 59 minutes contre l'Argentin Gustavo Fernandez, N.4 mondial et tête de série N.4, lundi.