Coup dur pour Anderlecht: Hannes Delcroix absent plusieurs mois

Hannes Delcroix sera écarté des terrains pendant plusieurs mois, a annoncé lundi le RSC Anderlecht. Le défenseur des Mauves s'est blessé au genou la semaine dernière à l'entraînement juste avant le barrage retour d'Europa League sur le terrain de Vitesse Arnhem.



Hannes Delcroix a été opéré avec succès lundi et il sera désormais absent pendant plusieurs mois, précise le club bruxellois. Le défenseur de 22 ans est aussi forfait pour les prochains matches des Diables Rouges, lui qui figurait dans la sélection de Roberto Martinez pour les matches en Estonie (02/09) contre la République tchèque (05/09) et face à la Biélorussie (08/09). Ce dernier match se jouera à Kazan, en Russie, en raison de la situation politique biélorusse. La saison dernière, Hannes Delcroix avait déjà dû se faire opérer du genou en mars et avait manqué le reste de la saison.