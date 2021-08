US Open: Halep première qualifiée, Tsitsipas et Rublev vont suivre au programme

La Roumaine Simona Halep est la première tête de série (N.12) à s'être qualifiée pour le deuxième tour de l'US Open, ce que tenteront de faire juste après elle le Grec Stefanos Tsitsipas et le Russe Andrey Rublev, lundi après-midi chez les messieurs.

Halep, 13e joueuse mondiale, lauréate de Roland-Garros en 2018 et de Wimbledon en 2019, a battu assez difficilement 6-4, 7-6 (7/3) l'Italienne Camila Giorgi (36e), qui l'a poussée au jeu décisif dans le second set après avoir débreaké à 6-5 contre elle.

Celle dont le meilleur parcours à Flushing Meadows l'a menée en demi-finale en 2015 affrontera au tour suivant la Slovaque Kristina Kucova, lucky loser issue des qualifications, qui a battu l'Américaine Ann Li 7-5, 6-1.

Dans la partie basse de son tableau se trouve la tenante du titre Naomi Osaka, dont les débuts seront observés avec attention. La Japonaise, 3e mondiale, qui avait parfaitement débuté la saison en s'adjugeant l'Open d'Australie, a ensuite vécu des mois difficiles.

Il y eut d'abord la polémique, née de son refus de répondre aux questions des médias à Roland-Garros, qui lui a valu d'être sanctionnée financièrement et a entraîné son retentissant forfait avant le 2e tour. Le tout ayant mis à jour des problèmes d'anxiété, marqués par "plusieurs épisodes dépressifs".

- Medvedev en soirée -

Après une pause qui l'a amenée à faire l'impasse sur Wimbledon, elle a manqué son retour aux Jeux de Tokyo où, après avoir allumé la vasque olympique, elle a craqué sous la pression en huitièmes de finale. Et à Cincinnati, il y a deux semaines, elle a fondu en larmes pour sa première conférence de presse sur le circuit WTA depuis Roland-Garros, avant de céder au 3e tour face à la Suissesse Jil Teichmann, 76e mondiale.

Sans grand repère donc, Osaka ne devrait cependant pas craindre l'opposition incarnée par la Tchèque Marie Bouzkova en fin d'après-midi sur le court Arthur Ashe.

Pas plus que les Bélarusses Aryna Sabalenka (2e mondiale) et Victoria Azarenka (19e), finaliste l'an passée, respectivement opposées à la Serbe Nina Stojanovic (94e) et à la Tchèque Tereza Martinkova (60e).

Chez les messieurs, l'affiche de la journée aura lieu dans l'après-midi sur le Arthur Ashe entre Stefanos Tsitsipas (3e mondial), en quête d'un premier sacre en Grand Chelem et le vétéran Andy Murray, 34 ans, triple vainqueur de Majeurs (US Open 2012, Wimbledon 2013, 2016) et qui tente de refaire surface au plus haut niveau après avoir longtemps été blessé à une hanche.

Autres entrées en lice attendues, celles des deux Russes Daniil Medvedev, 2e mondial et d'Andrey Rublev, 7e mondial.

Le premier, solide cet été avec une victoire au Masters 1000 de Toronto, affrontera le Français Richard Gasquet (79e) en session nocturne. Le second, finaliste à Cincinnati, sera opposé un peu plus tôt au gros serveur croate Ivo Karlovic, le joueur le plus âgé du circuit, 42 ans et redescendu à la 221e place.