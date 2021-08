US Open - Stefanos Tsitsipas bat Andy Murray au premier jour de tournoi à Flushing Meadows

(Belga) Stefanos Tsitsipas a battu Andy Murray lors de la première journée de l'US Open, lundi sur le court Arthur Ashe de Flushing Meadows. Le Britannique de 34 ans, 112e mondial et triple vainqueur en Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013, 2016), s'est incliné face au Grec, 3e mondial et toujours en quête d'un premier sacre dans un Majeur.

Andy Murray avait repris la compétition il y a deux semaines à Cincinnati. L'ancien numéro 1 mondial n'avait alors plus joué depuis son élimination au 3e tour à Wimbledon début juillet par le Canadien Denis Shapovalov, suite à une déchirure à l'aine faisant l'impasse notamment sur les Jeux Olympiques de Tokyo sans pouvoir y défendre son titre conquis à Rio. L'Ecossais tente de refaire surface au plus haut niveau après avoir longtemps été blessé à une hanche. (Belga)