Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United, un club "qui a toujours eu une place spéciale" dans son cœur

C'est un des transferts les plus en vue de ce mercato estival. Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United. Le Portugais, actuellement avec sa sélection pour préparer les rencontres internationales a livré ses premières impressions sur son retour.

La légende du football, Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United. Le Portugais de 36 ans a livré ses premières impressions après l'officialisation de son transfert, une déclaration publiée sur le site internet de Manchester United.

"Manchester United est un club qui a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, et j'ai été submergé par tous les messages que j'ai reçus depuis l'annonce de vendredi. J'ai hâte de jouer à Old Trafford devant un stade plein et de revoir tous les fans. J'ai hâte de rejoindre l'équipe après les matchs internationaux, et j'espère que nous aurons une saison très réussie à venir." a déclaré le meilleur buteur de l'histoire du football.

De son côté, son entraineur Ole Gunnar Solskjaer, qui a joué avec CR7 lors de son passage chez les Red Devils, s'est dit ravi du retour de son ancien co-équipier et est convaincu que l'expérience du Portugais sera "vitale pour les jeunes joueurs".

"Je manque de mots pour décrire Cristiano. Ce n'est pas seulement un joueur merveilleux, mais aussi un grand être humain. Avoir le désir et la capacité de jouer au plus haut niveau pendant une si longue période nécessite une personne très spéciale. Je ne doute pas qu'il continuera à nous impressionner tous et son expérience sera si vitale pour les jeunes joueurs de l'équipe. Le retour de Ronaldo démontre l'attrait unique de ce club et je suis absolument ravi qu'il rentre à la maison là où tout a commencé."

Manchester United a annoncé mardi avoir finalisé le recrutement de l'attaquant portugais Cristiano Ronaldo pour deux saisons, avec une troisième en option.

Ronaldo s'était révélé sur la scène internationale en portant le maillot des Red Devils avant de partir au Real Madrid (2009-2018).

Il avait marqué 118 buts en 292 matches lors de son premier séjour en Angleterre, remportant aussi son premier Ballon d'Or et la Ligue des Champions, en plus de trois titres de champion d'Angleterre, une FA Cup et deux coupes de la Ligue.