Sergio Aguero et Jordi Alba acceptent de baisser leur salaire pour aider le FC Barcelone

Le FC Barcelone continue d'assainir ses comptes. Le club catalan est victime de gros problèmes financiers et a demandé à nombre de ses joueurs de faire un effort financier.

Sergio Aguero et Jordi Alba ont accepté de baisser leur salaire pour permettre au club de baisser encore la masse salariale des joueurs et permettre d'enregistrer les nouvelles recrues.

Les règles imposées par la Liga dictent que la masse salariale d'un club ne peut dépasser les 75% de revenus de ce club. Or la masse salariale du Barça se trouve actuellement aux alentours de 85-90%.

Le club blaugrana n'a pas pu prolonger Lionel Messi à cause de cette règle et s'active autant que possible à vendre ses joueurs indésirables pour dégraisser au maximum son effectif surpayé.