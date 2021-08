Foot: le Français Eduardo Camavinga au Real Madrid pour six saisons (clubs)

Le jeune milieu de terrain international français Eduardo Camavinga (18 ans) quitte Rennes pour rejoindre le Real Madrid jusqu'en 2027, ont annoncé les deux clubs mardi soir, à quelques heures de la clôture du mercato d'été.

Alors que le Real tentait d'attirer Kylian Mbappé depuis une semaine, c'est un autre prodige français qui rejoint la capitale espagnole. Camavinga franchit un cap dans sa carrière en signant dans le club aux 13 Ligues des champions.

Pisté par Zinédine Zidane, qui avait déjà tenté de l'attirer l'été dernier, Camavinga va incarner le renouveau du Real Madrid sous Carlo Ancelotti, avec l'iconique milieu de terrain Toni Kroos - Luka Modric - Casemiro et sous l'égide de ses compatriotes Ferland Mendy et Karim Benzema.

Selon la presse, le Real Madrid a déboursé 31 M d'EUR + 9 M d'EUR en bonus pour enrôler le jeune milieu, actuellement avec l'équipe de France Espoirs de Sylvain Ripoll.

Cela fait de lui l'un des transferts les plus chers de l'histoire du Stade rennais, avec ceux d'Ousmane Dembélé vers Dortmund en 2016 (35 M d'EUR) et d'Ismaïla Sarr vers Watford en 2019 (entre 30 et 38 M d'EUR avec bonus).

"Déjà une légère nostalgie, celle de ne plus voir l'enfant du pays arpenter les bords de la Vilaine mais une grande fierté. Celle de le voir rejoindre l'un des clubs les plus prestigieux du monde", a écrit Rennes dans son communiqué, après avoir partagé une vidéo d'adieux sur les réseaux sociaux, intitulée "Du Roazhon Park au Bernabeu, bonne route Eduardo Camavinga".