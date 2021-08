Transfer Deadline Day - Steven Fortes rejoint Ostende pour combler le départ de Jack Hendry

(Belga) Le défenseur cap-verdien Steven Fortes rejoint Ostende en prêt depuis le RC Lens jusqu'en juin 2022. Le club ostendais a communiqué l'information sur son site mardi soir, quelques heures avant la fermeture de la période estivale des transferts.

Steven Fortes, qui compte 6 sélections pour le compte de l'équipe nationale cap-verdienne, a été prêté par le RC Lens au club d'Ostende pour la saison 2021-2022. Il a disputé toute sa carrière en France en Ligue 1 et en Ligue 2 entre l'Athlétic Club Arlésien, Le Havre, Toulouse et le RC Lens. En 179 matches, il a inscrit 2 buts et donné 1 passe décisive. La saison dernière, Fortes a joué 20 matchs sous le maillot lensois, son club finissant la saison à la 7e place. Ostende, qui vient d'enregistrer le départ de Jack Hendry vers le FC Bruges, voit en Steven Fortes son digne successeur. "Nous devions réagir rapidement après le départ de Jack, mais nous sommes heureux de pouvoir engager Steven Fortes pour le remplacer", a expliqué Gauthier Ganaye, président du club. "Il a toutes les qualités pour réussir dans notre système: solide dans les duels, défendant toujours vers l'avant, etc. Il pourra donc s'intégrer rapidement dans notre groupe", a-t-il ensuite ajouté. (Belga)