US Open: Zverev et Barty commencent bien, Djokovic attendu en soirée

Alexander Zverev a parfaitement lancé son US Open en battant l'Américain Sam Querrey, mardi à New York, où le grand favori Novak Djokovic débutera sa quête historique d'un 21e titre majeur doublé d'un Grand Chelem calendaire, contre un inconnu Danois.

Son nom est Holger Rune, il a 18 ans et va vivre un rêve d'enfant: affronter sur l'immense court Arthur Ashe, en session nocturne, le N.1 mondial serbe qui pourrait, s'il s'impose sept fois d'affilée d'ici une dizaine de jours, devenir ce qu'il jure d'être déjà: le "GOAT", "The greatest of All Time", le meilleur joueur de tous les temps.

Le 145e mondial, ancien N.1 mondial chez les juniors, ne devrait pas, sauf cataclysme, être un gros obstacle pour "Nole", qui trône déjà au Panthéon du tennis, mais pas seul puisque Roger Federer et Rafael Nadal - absents sur ce tournoi - ont comme lui vingt titres majeurs à leur palmarès, et va tenter de s'adjuger les quatre Grands Chelems sur l'année. Chose qui n'a plus été réussie depuis Rod Laver en 1969 chez les messieurs et Steffi Graf en 1988 chez les dames.

Celui qui constitue la principale menace, tout du moins sur la route vers la finale car il se trouve dans la même partie de tableau, est Zverev.

- "Bâtons dans les roues" -

Face à Querrey, il n'a passé que 1 h et 40 min sur le court, se montrant particulièrement solide au service (90% de points gagnés sur première balle, 18 aces) et maître des échanges.

L'Allemand, 4e mondial, est l'homme en forme de l'été: il a décroché la médaille d'or olympique aux Jeux de Tokyo, en éliminant au passage Djokovic en demi-finale, et il s'est imposé au Masters 1000 de Cincinnati il y a dix jours.

"Je me souviens encore de la finale (perdue contre Dominic Thiem) l'année dernière. J'espère jouer encore quelques matches... Novak court après l'histoire. Mais les jeunes vont essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Je vais essayer d'en faire partie", a commenté celui qui aura pour prochain adversaire l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas.

"Les jeunes" ainsi évoqués sont notamment Daniil Medvedev (2e), expéditif la veille contre le Français Richard Gasquet, et Stefanos Tsitsipas (3e) qui a en revanche eu besoin de presque cinq heures pour venir à bout d'Andy Murray.

Ce dernier ne décolérait d'ailleurs pas au lendemain de sa défaite, furieux des pauses prises par le Grec pour selon lui casser son rythme. "Stefanos Tsitsipas met deux fois plus de temps pour aller aux toilettes que Jeff Bezos pour aller dans l'espace. C'est intéressant", a-t-il tweeté, en référence à l'aller-retour de quelque dix minutes entre la Terre et l'espace effectué par le milliardaire américain en juillet.

- Barty "prête" -

Sur le ciment de Flushing Meadows, le Canadien Denis Shapovalov (10e) a aussi réussi ses débuts 6-2, 6-2, 6-3 aux dépens de l'Argentin Federico Delbonis (47e). Tout comme le Polonais Hubert Hurkacz (13e), vainqueur du Masters 1000 de Miami au printemps, qui a disposé du Bélarusse Egor Gerasimov (6-3, 6-4, 6-3).

Autre outsider à suivre, l'Italien (8e) Matteo Berrettini, finaliste battu par Djokovic à Wimbledon et demi-finaliste de l'US Open en 2019, affronte lui le Français Jeremy Chardy (70e).

Chez les dames, la N.1 mondiale Ashleigh Barty, a, comme sa rivale et tenante du titre Naomi Osaka la veille, passé sans encombre son premier tour 6-1, 7-6 (9/7), 88 minutes, contre la Russe Vera Zvonareva, 36 ans, finaliste de l'US Open en 2010.

"Une entame bien agréable", a sobrement convenu l'Australienne, qui a remporté sa deuxième couronne majeure à Wimbledon en juillet.

Plus tôt, la Tchèque Karolina Pliskova (4e) avait aussi avancé en écartant 6-3, 6-4 l'Américaine Catherine McNally (130e).

En session nocturne enfin, la Canadienne Bianca Andreescu (7e) affrontera la Suissesse Viktorija Golubic (45e), son premier match à Flushing Meadows depuis qu'elle s'y est imposée en 2019. L'an passé, elle avait renoncé à défendre son titre, en raison de la pandémie de Covid-19.