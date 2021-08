Antoine Griezmann quitte le FC Barcelone et retourne à l'Atletico Madrid

Le FC Barcelone vient de se débarrasser d'un fameux caillou dans sa chaussure. Antoine Griezmann et son énorme salaire sont retournés à l'Atletico.

Alors que les club n'ont pas encore communiqué officiellement, le très fiable Fabrizio Romano annonce que le retour d'Antoine Griezmann à l'Atletico Madrid est bouclé.

Le Français est de retour dans son club fétiche après deux années compliquées passées au Barça.

Arrivé en 2019 contre 120 millions d'euros, le Français n'a jamais réellement répondu aux attentes et retourne donc d'où il est venu sous forme d'un prêt avec une option d'achat. Le montant de cette clause est fixé à 40 millions d'euros, soit le tiers du prix que les Catalans avaient payés.

Le départ de Griezmann (et surtout de son salaire) est un gros soulagement pour les finances du Barça qui sont dans le rouge foncé et qui dégraisse son effectif autant que possible avec notamment les départ (rien qu'aujourd'hui) de trois autres joueurs : Ilaix Moriba vendu à Leipzig, Rey Manaj en prêt à Spezia et Emerson Royal, transféré à Tottenham.