Transfer Deadline Day - Serge Aurier libéré par Tottenham

(Belga) Tottenham a libéré son défenseur international ivoirien Serge Aurier de son contrat, a annoncé le club anglais mardi, juste avant la fin de la période estivale des transferts.

"Tottenham peut confirmer le départ de Serge Aurier à la suite d'une décision mutuelle de mettre un terme à son contrat", a indiqué le club du nord de Londres sur son compte Twitter. Aurier, passé par Lens (2009-2012) et Toulouse (2012-2015), avait rejoint Tottenham en 2017 en provenance du Paris SG, son club de 2015 à 2017. Son séjour à Paris avait été marqué par une polémique en 2016 lorsqu'il avait publiquement insulté son entraîneur de l'époque Laurent Blanc pendant une discussion avec des internautes sur Periscope. Le latéral de 28 ans a disputé 110 matches sous le maillot de Tottenham. "J'ai vraiment apprécié ce que j'ai vécu à Tottenham et je veux remercier le club et ses supporters, mais le moment est venu pour moi de relever un nouveau défi", a-t-il expliqué. (Belga)