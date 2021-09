"Jusqu'à quand resterez-vous chez les Diables ?" Voici la réponse d'Eden Hazard

Jusqu'à quand resterez-vous chez les Diables ? C'est la question qu'a posée un journaliste belge à Eden Hazard, ce mercredi en conférence de presse, à la veille de la rencontre de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar entre la Belgique et l'Estonie.

"J'essaie d'avancer étape par étape. Si ça va, je continue, si ça va moins bien ben j'essaierai de continuer mais si je peux pas j'arrêterai. J'ai dit que j'irai au Qatar hier lors d'une interview parce que c'est seulement dans un an et demi. Après, on verra. J'aurai 32 ans. Je verrai comment j'irai physiquement, comment sera mon moral. Mais je sais pas jusqu'où j'irai, je ne me suis pas fixé d'objectif, je ne me suis pas dit 'J'irai jusqu'en 2024, 2026', je ne sais pas en fait", a-t-il répondu.

"Si les jeunes sont bons, c'est plus facile pour les plus âgés d'arrêter. Si les jeunes sont moins bons, tu te dis que t'as encore des choses à faire et t'as pas envie d'arrêter", a encore ajouté le milieu de terrain des Diables.