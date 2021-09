La génération "dorée" des Diables peut-elle encore gagner un tournoi? L'avis d'Eden Hazard

La génération "dorée" des Diables peut-elle encore gagner un tournoi ? La question a été posée à Eden Hazard lors de la conférence de presse à la veille du match de qualification pour la Coupe du Monde 2022, Estonie-Belgique.

"Je pense qu'on peut encore gagner. Déjà parce que dans le foot on a déjà vu que ce n'est pas toujours quand on dit qu'on va gagner qu'on gagne.

Ensuite, parce qu'on a encore beaucoup de talent dans l'équipe. Il y a des joueurs qui explosent, des joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. Il y en a qui deviennent plus âgés. Mais il y a des jeunes qui poussent. C'est tous ensemble qu'on trouvera une alchimie. Maintenant, il faut le montrer sur le terrain, que les gens se disent "Ah oui, vu le talent, vu leur jeu, ils peuvent gagner", a répondu Eden Hazard.