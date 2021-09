Estonie-Belgique: voici la composition des Diables Rouges

Les Diables Rouges reprennent du service ce soir (20h45) face à l'Estonie, à Tallinn. Voici l'équipe que Roberto Martinez pourrait aligner au coup d'envoi.

LA COMPO DE MARTINEZ

Pour ce premier match après l'Euro 2020, Roberto Martinez a choisi d'aligner, devant Thibaut Courtois, une défense formée par Toby Alderweireld, Jason Denayer et Dedryck Boyata. Alexis Saelemaekers occupera le flanc droit, Yannick Carrasco le gauche. Hans Vanaken prendra place aux côtés d'Axel Witsel dans l'entrejeu. Devant, Leandro Trossard et le capitaine Eden Hazard évolueront en soutien de Romelu Lukaku.

Courtois, Alderweireld, Denayer, Boyata, Saelemaekers, Witsel, Vanaken, Carrasco Trossard, E. Hazard, R. Lukaku

AVANT-MATCH: CE QU'IL FAUT SAVOIR

De nombreux absents sont à déplorer pour ce premier match des Diables depuis leur éliminations en quart de finale de l'Euro face à l'Italie.

Dans les joueurs clés : Kevin De Bruyne, Dries Mertens et Thomas Vermaelen n'ont pas été sélectionnés, de même que Jérémy Doku. Vermaelen est coincé par les restriction sanitaire tandis que les autres sont blessés.

Thorgan Hazard a, lui, bien été sélectionné mais il a quitté les Diables à cause d'une cheville pas encore à 100%, il est rentré à Dortmund se faire soigner. Jan Vertonghen et Thomas Meunier ne seront pas disponibles non plus pour le match de ce soir mais ils restent dans la sélection. Hannes Delcroix a été appelé par Roberto Martinez mais le défenseur s'est blessé au genou, il a été opéré et sera absent plusieurs mois.

Habitué à ne pas sous-estimer ses adversaires, Roberto Martinez aligne généralement la meilleure équipe possible pour se mettre le plus rapidement à l'abris où pour tenir le coup en cas d'opposition plus solide que prévue. Seule exception faite lors du match contre la Biélorussie (victoire 8-0) où Simon Mignolet avait été aligné, de même qu'un axe inédit Praet-Vanaken avec Michy Batshuayi en pointe.

La Composition probable :

Dans les buts, Thibaut Courtois devrait tenir son rang. Il était titulaire lors des trois premiers matchs qualificatif et il n'y a pas de raison que cela change.

En défense, les absences de Jan Vertonghen et Thomas Vermaelen pourraient profiter à Dedrick Boyata et Jason Denayer aux cotés de l'inusable Toby Alderweireld.

Le choix des joueurs de flancs et nettement réduit avec les absences de T. Hazard, Meunier et Chadli (blessé également). Timothy Castagne pourrait être aligné dès le départ ainsi que Yannick Carrasco.

Au milieu, Axel Witsel en sentinelle devant la défense avec Youri Tielemans dans un rôle plus avancé semblent être les options les plus probables.

L'attaque sera probablement menée par notre serial buteur Romelu Lukaku. Eden Hazard pourrait commencer la rencontre afin de continuer à glaner du temps de jeu et à se remettre en jambe après deux années de blessures à répétitions. La dernière pièce de l'échiquier de Roberto Martinez pourrait bien être Leando Trossard que le sélectionneur apprécie beaucoup.

Il n'est évidemment pas exclu d'avoir une surprise au coup d'envoi avec un jeune joueur qui reçoit sa chance.