US Open - Alexander Zverev, sans pitié face à Ramos, passe au 3e tour

(Belga) Alexander Zverev, N.4 mondial, n'a pas trainé jeudi pour atteindre le troisième tour de l'US Open, en éliminant sèchement l'Espagnol Albert Ramos 6-1, 6-0, 6-3, en seulement 1h15.

Après un premier tour déjà facile face à Sam Querrey (6-4, 7-5, 6-2), le récent médaillé d'or à Tokyo, n'a cette fois laissé que quatre jeux à son adversaire du jour. L'Allemand, finaliste l'an dernier à New York, apparait comme l'adversaire le plus sérieux sur la route du N.1 mondial Novak Djokovic, en quête sur les courts de Flushing Meadows de son quatrième titre du Grand Chelem cette année, une performance qui n'a plus été accomplie chez les messieurs depuis 1969. Il avait d'ailleurs battu le N.1 mondial en demi-finale du tournoi olympique. Au 3e tour, Zverev, victorieux le 22 août au Masters 1000 de Cincinnati, sera opposé au vainqueur de la rencontre entre l'Américain Jack Sock (ATP 184) et le Kazazh Alexander Bublik (ATP 37). (Belga)