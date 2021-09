L'Italie égale le record d'invincibilité des équipes nationales

(Belga) En partageant 1-1 avec la Bulgarie jeudi, en qualifications au Mondial 2022, l'Italie a égalé le record d'invincibilité d'une équipe nationale de football avec un 35e match de suite sans défaite. Les champions d'Europe rejoignent ainsi l'Espagne, entre 2006 et 2009, et le Brésil (entre 1993 et 1996, mais avec un revers aux tirs au but en finale de la Copa America 1995).

La dernière défaite de l'Italie remonte au 10 septembre 2018 contre le Portugal (1-0) en Ligue des Nations. Les 'Azzurri' de Roberto Mancini ont entamé leur série un mois plus tard par un partage en amical face à l'Ukraine (1-1). Lors de ces 35 rencontres, l'Italie a enregistré 26 victoires après 90 minutes de jeu, une victoire après prolongations et deux autres aux tirs au but ainsi que six partages. En juillet, l'Italie a remporté l'Euro 2020 en battant l'Angleterre aux tirs au but Les Italiens peuvent devenir seuls détenteurs du record d'invincibilité d'une sélection dimanche lors du déplacement en Suisse, en qualifications au Mondial.