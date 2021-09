Boxe: Jeanette Zacarias Zapata, 18 ans, décède après un KO

À seulement 18 ans, la jeune boxeuse mexicaine Jeanette Zacarias Zapata est décédée suite à un KO.

Jeanette Zacarias Zapata, une boxeuse mexicaine de 18 ans, est décédée jeudi, cinq jours après avoir été mise KO lors d'un combat, a annoncé son promoteur Yvon Michel.

"C'est avec beaucoup de tristesse et de tourments que nous avons appris, par un représentant de sa famille, que Jeanette Zacarias Zapata est décédée cet après-midi à 15h45", indique un communiqué du Groupe Yvon Michel.

La boxeuse a participé à l'événement lors du gala de boxe du Groupe Yvon Michel (GYM) samedi à Montréal, s'inclinant face à la Canadienne Marie Pier Houle au quatrième round d'un combat de poids welters.

Un uppercut du gauche et un crochet du droit de Houle ont étourdi Zapata au quatrième round. Elle n'a pas répondu à la cloche pour le cinquième round du combat professionnel de six rounds prévu, et après avoir semblé avoir une crise, elle a été sortie du ring sur une civière et emmenée à l'hôpital.

"Toute l'équipe du Groupe Yvon Michel est extrêmement bouleversée par cette douloureuse annonce", ont déclaré les promoteurs dans leur communiqué, présentant leurs condoléances à la famille de la combattante et en particulier à son mari, Jovanni Martinez.

"Jovanni ne souhaite pas faire de commentaire", ajoute le communiqué.

Houle avait publié lundi une déclaration sur son compte Facebook dans laquelle elle se disait bouleversée par l'issue du combat.

"La boxe comporte beaucoup de risques et de dangers", avait-elle déclaré. "C'est notre métier, notre passion. Jamais, au grand jamais, l'intention de blesser gravement un adversaire ne fait partie de mes plans."