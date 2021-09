Cristiano Ronaldo a reçu sa récompense du Guinness World Records pour son record de buts en équipe nationale (photo)

Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans la légende du football en devant dimanche le seul détenteur du record du nombre de buts inscrits en équipe nationale.

En marquant un doublé pour offrir la victoire 1-2 au Portugal face à l'Irlande dimanche, Cristiano Ronaldo a inscrit ses 110e et 111e buts en équipe nationale. Jusque là, le record du nombre de buts inscrits par un joueur pour son équipe nationale était co-détenu par CR7 et l'Iranien Ali Daei avec 109 réalisations chacun.

Ronaldo a donc porté le record à 111 buts et devrait continuer de l'augmenter tant qu'il jouera (et marquera) pour le Portugal. C'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré après avoir reçu la plaque commémorative du Guinness, l'organisme qui recense les records mondiaux. "C'est toujours bien d'être reconnu comme un recordman du monde. Continuons d'essayer de mettre les chiffres encore plus haut !" a écrit le champion sur son compte Instagram.