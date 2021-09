Paralympiques-2020: Fabien Lamirault et Stéphane Molliens conservent leur titre en tennis de table

es pongistes français Fabien Lamirault et Stéphane Molliens, déjà sacrés à Rio, ont décroché la dixième médaille d'or française vendredi lors des Jeux paralympiques de Tokyo, en battant en finale par équipes (Classe 1-2) la paire sud-coréenne Soo Yong Cha et Jin Cheol Park.

"On est venu en tant que favori numéro un, on a retrouvé les numéro deux en finale. C'était la finale attendue, elle a été aussi tendue qu'il y a cinq ans, longue, pas gagnée d'avance", résume Fabien Lamirault.

Il aura fallu cinq sets aux Français pour remporter le premier match en double face aux Coréens (4-11, 11-4, 11-8, 12-14, 11-8). Avant que Fabien Lamirault, déjà sacré en simple lundi, n'apporte ensuite le point de la victoire en battant Yong en quatre sets (11-5, 10-12, 11-5, 11-6).

"Quand on est tenants du titre, on est ceux à battre, décrit Stéphane Molliens. On l'a vu, ils sont entrés corps et âme dans cette finale. On a su résister quand il fallait, être conquérants dans d'autres moments. Et Fabien a parfaitement fini ce travail."

Il s'agit de la sixième médaille de ce dernier, la quatrième en or.

"C'est ce que je voulais faire, c'était loin d'être écrit", apprécie Lamirault, paraplégique depuis un accident de voiture en 1997. "Je peux repartir de Tokyo avec le sentiment d'avoir fait le job".

Avec dix médailles d'or, la France a d'ores et déjà dépassé son total de Rio.