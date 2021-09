Paralympiques-2020: brelan d'or français

Cinq nouvelles médailles dont trois d'or ont garni vendredi aux Jeux paralympiques de Tokyo le tableau français qui a dépassé la barre des cinquante.

Avec 51 podiums, l'équipe de France n'est plus qu'à une unité de son total de 2008 à Pékin à deux jours de la fin des compétitions et l'objectif de 35 médailles fixé avant les Jeux a plus qu'été atteint.

Même l'or, plus rare depuis le début, a abondé vendredi avec les titres paralympiques de Kévin Le Cunff en cyclisme, Stéphane Houdet et Nicolas Peifer dans le double masculin de tennis fauteuil ainsi que de Fabien Lamirault et Stéphane Molliens en tennis de table par équipes.

Dans l'ordre, la huitième médaille d'or est d'abord venue de l'ancien coureur professionnel Kévin Le Cunff dans la course en ligne (catégorie C4-C5).

- Le Cunff "venu pour gagner" -

"J'étais venu pour gagner, même deuxième, ça ne m'intéressait pas", livre le cycliste de 33 ans présent pour la première fois aux Jeux.

Sous contrat avec l'équipe Saint-Michel Auber entre 2017 et 2019, Kévin Le Cunff compte même une victoire chez les valides dans les Boucles de l'Aulne en 2018 devant l'ex-champion de France Arthur Vichot et Guillaume Martin, huitième du dernier Tour de France.

"Je suis passé à côté des quatre premières épreuves, livre-t-il. Il fallait vraiment que je me rattrape sur la dernière et c'est ce qu'il s'est passé."

Né avec deux pieds bots, il a subi deux arthrodèses aux chevilles (bloquées par opération) et conserve un mollet atrophié. Ne trouvant plus de contrat professionnel, il n'a rejoint le monde du para cyclisme qu'en 2020 et lui a donc apporté sa cinquième médaille d'or à Tokyo.

Déjà au palmarès de ces titrés, Alexandre Lloveras et Corentin Ermenault ont en plus pris le bronze de la course en ligne en tandem vendredi. La dernière des 16 médailles décrochées par le para cyclisme français, plus gros pourvoyeur de podiums de ces Jeux devant le tennis de table.

La onzième médaille des pongistes français a été conquise par Fabien Lamirault et Stéphane Molliens dans le tournoi par équipes (Classe 1-2).

La paire a conservé son titre de Rio face aux Sud-Coréens Soo Yong Cha et Jin Cheol Park.

"On est venu en tant que favori numéro un, on a retrouvé les numéro deux en finale. C'était la finale attendue, elle a été aussi tendue qu'il y a cinq ans, longue, pas gagnée d'avance", résume Fabien Lamirault.

Ce dernier, déjà sacré en simple lundi, a apporté le point de la victoire en battant Yong en quatre sets.

"Quand on est tenants du titre, on est ceux à battre, décrit Stéphane Molliens. On l'a vu, ils sont entrés corps et âme dans cette finale. On a su résister quand il fallait, être conquérants dans d'autres moments. Et Fabien a parfaitement fini ce travail."

Il s'agit de la sixième médaille de ce dernier, la quatrième en or.

Une de plus que le porte-drapeau Stéphane Houdet titré avec son partenaire de double Nicolas Peifer en tennis fauteuil vendredi.

- "La plus belle" pour Houdet -

La paire française a battu les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid 7-5, 0-6, 7-6 (6/3) dans un remake de la finale de Rio il y a cinq ans.

"Cette médaille, elle est énorme, réagit Stéphane Houdet. Les Anglais ont tout gagné depuis le début de l'année, sont têtes de série numéro un."

"Pour moi, c'est la plus belle (victoire, ndlr) parce que répéter, c'est vraiment fort", savoure le porte-drapeau.

A 50 ans, celui qui compte 23 titres du Grand Chelem en simple et en double, garnit son palmarès d'une cinquième médaille paralympique, la troisième en or donc.

A l'inverse, Rémy Boullé est lui monté sur son premier podium paralympique. Le militaire, paraplégique à la suite d'un accident en parachute à l'entraînement, a obtenu la médaille de bronze lors de la finale du 200 mètres kayak (catégorie KL1).