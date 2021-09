Rugby: l'Australie entend se racheter face aux All Blacks

Humiliée lors de sa dernière sortie face à la Nouvelle-Zélande, l'Australie compte montrer qu'elle vaut mieux à l'occasion des retrouvailles avec sa grande rivale dimanche (08h00 françaises, 06h00 GMT) à Perth où ce troisième duel estival entre les deux nations va enfin pouvoir se jouer.

Ce match de la 2e journée du Rugby Championship, grand tournoi annuel de l'hémisphère Sud, regroupant aussi l'Afrique du Sud et l'Argentine, devait se tenir le 28 août à l'origine. Mais les All Blacks n'avaient pas fait le déplacement, inquiets des incertitudes liées à la pandémie de Covid-19.

Ils avaient aussi suspendu leur participation au tournoi, non sans provoquer la colère des Australiens qui les avaient menacés d'une amende de plusieurs millions d'euros en cas de forfait. Une fois le report acté, les choses sont rentrées dans l'ordre.

Les All Blacks seront bien de la partie, avec la ferme intention d'infliger une troisième défaite en trois matches aux Wallabies, après s'être offert pour la 19e fois d'affilée la Bledisloe Cup, vénérable opposition entre ces deux nations phare du rugby mondial.

Si le premier test a semblé plutôt équilibré (33-25 pour les All Blacks), le deuxième a tourné à la punition pour les Wallabies, balayés 57 à 22 mi-août à Auckland, malgré une première période plutôt prometteuse (21-15 pour la Nouvelle-Zélande).

"Nous sommes une bien meilleure équipe que ce score ne le laisse paraître", a estimé le sélectionneur néo-zélandais des Wallabies Dave Rennie.

"Je peux vous assurer que l'équipe a été très touchée (par la défaite) et nous attendons une réponse positive dimanche (...) Nous sommes conscients que nous devons être bien meilleurs... Vous vous endormez pendant dix minutes contre les All Blacks et ils peuvent vous faire mal", a poursuivi Rennie.

- Ardie Savea capitaine des Blacks -

Pour ce match, le sélectionneur de l'Australie a rappelé Samu Kerevi (33 sélections), titularisé au centre, et l'ex-deuxième ligne du club français de Lyon revenu au pays Izack Rodda (25 sél.), parmi les remplaçants. Le retour de Kerevi, qui évolue au Japon en club, est permis par un assouplissement de la règle dite "Giteau", qui interdit aux joueurs basés à l'étranger de représenter l'Australie s'ils ne comptent pas au moins 60 capes.

Les deux joueurs remplacent le centre Hunter Paisami et le deuxième ligne Lukhan Salakaia-Loto, exemptés pour cause de naissance d'un enfant.

Du côté des Blacks, trois joueurs sont aussi forfaits pour paternité, et non des moindres puisqu'il s'agit de l'ouvreur Richie Mo'unga, du demi de mêlée Aaron Smith et du deuxième ligne Sam Whitelock. Ces deux derniers avaient successivement assuré le capitanat en raison de la blessure de Sam Cane. En leur absence, le N.8 Ardie Savea sera capitaine pour la première fois de All Blacks invaincus jusqu'ici en 2021 (5 victoires).

Malgré ces absences, "l'équipe est vraiment déterminée à terminer cette série de tests contre l'Australie par une performance de haut niveau", a assuré le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande Ian Foster. Les Wallabies sont prévenus.

Composition des équipes:

AUSTRALIE

Banks - Kellaway, Ikitau, Kerevi, Koroibete - (o) Lolesio, (m) McDermott - Hooper (cap.), Valetini, Swinton - Philip, Swain - Alaalatoa, Fainga'a, Slipper

Remplaçants: Lonergan, Bell, Tupou, Rodda, Samu, White, Hodge, Petaia

NOUVELLE-ZELANDE

J. Barrett - Jordan, Lienert-Brown, Havili, R. Ioane - (o) B. Barrett, (m) Webber - Papalii, A. Savea (cap.), A. Ioane - S. Barrett, Retallick - Laulala, Taylor, Bower

Remplaçants: Taukei'aho, Tu'inukuafe, Ta'avao, Vaa'i, Blackadder, Perenara, McKenzie, Bridge