Mémorial Van Damme : les Olympiens belges et Nafi Thiam à l'honneur, Duplantis vole à 6m05

La 45e édition du Mémorial Van Damme, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant d'athlétisme a accouché d'une soirée surtout festive vendredi au stade Roi Baudouin à Bruxelles, d'une meilleure performance mondiale de l'année et des 6m05 franchis par le Suédois Duplantis à la perche.

Annulé l'an dernier, le meeting a pu renouer avec son public. Ils étaient près de 25.000 dans les travées du stade bruxellois pour rendre hommage aux Olympiens, aux médaillés de Tokyo, à Eline Berings qui a annoncé la fin de sa carrière et à Jacques Rogge, décédé dimanche dernier. Sur le plan sportif, Sifan Hassan sur le Mile a réussi la meilleure performance mondiale d'une année chargée. La seule MPM de la soirée. Trayvon Brommel (9.97) a trouvé lui à qui parler sur le 100m remporté par un autre Américain Fred Kerley, vice-champion olympique, en 9.94. Sur le sprint encore la Namibienne Christine Mboma a été la plus rapide sur 200m (21.84). La Burundaise Francine Niyonsaba a dominé le 5.000m et l'Américain Michael Cherry le 400m. Le concours de la hauteur a été de haut vol avec, pour son plaisir, la 6e de Nafi Thiam (1m92) et une victoire de l'Ukranienne Yaroslava Mahuchikh (2m02) devant la championne olympique et championne du monde, la Russe Mariya Lasitskene (2m00). A la perche, cela a volé encore bien plus haut avec les 6m05 du Suédois Armand Duplantis le maître incontesté du moment dans cette spécialité où Ben Broeders a fini 4e (5m75). Les trois tentatives du Suédois à 6m19, nouveau record du monde, n'ont pas été couronnées de succès. Les moments d'émotion ont ponctué la soirée avec une respectueuse minute de silence à la mémoire de Jacques Rogge, ancien président du Comité Olympique belge (COIB) et du Comité International Olympique (CIO) décédé dimanche dernier à l'âge de 79 ans. Cette 45e édition a salué les sept médailles belges décrochées aux Jeux Olympiques de Tokyo et à l'ensemble des athlètes revenus de Tokyo alors qu'Eline Berings s'est offert un ultime tour de piste, en voiture, en ouverture dans le traditionnel cortège. L'ex-championne d'Europe du 60m haies a annoncé la fin de sa carrière, à 35 ans. Annoncés, le Roi Philippe et la Reine Mathilde avaient dû décliner l'invitation, la famille royale se devant d'observer une quarantaine en raison d'un cas positif au coronavirus dans leur entourage. La 46e édition du Mémorial Van Damme se tiendra le 2 septembre 2022. La dernière étape de la Ligue de Diamant est prévue elle à Zürich, les 8 et 9 septembre en Suisse.