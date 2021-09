Dan Martin, vainqueur d'étapes dans les trois grands Tours, annonce la fin de sa carrière

(Belga) L'Irlandais Dan Martin a annoncé qu'il allait mettre un terme à sa carrière à l'issue de 14 ans passés dans le peloton et qui l'a vu remporter des étapes dans les trois grands Tours, a communiqué son équipe actuelle Israël-Start Up Nation vendredi.

Dan Martin, 35 ans, compte 22 victoires professionnelles à son actif dont deux dans des étapes du Tour de France (à Bagnères de Bigorre et au Mûr-de-Bretagne en 2013 et 2018), deux au Tour d'Espagne (2011 et 2020) et une au Tour d'Italie lors de la 17e étape le 26 mai dernier, un 22e succès en carrière qui lui a permis de rejoindre le cercle des coureurs qui ont remporté une étape dans les trois grands Tours.Il aura fini six fois dans le top 10 d'un grand Tour. Dan Martin s'est aussi offert deux Monuments du cyclisme avec Liège-Bastogne-Liège en 2013 et le Tour de Lombardie en 2014. "Après 14 saisons en tant que cycliste professionnel, j'ai décidé d'arrêter pour de bon", a expliqué le coureur né à Birmingham aux journalistes avant le départ dimanche du Tour de Grande-Bretagne. "Cette grosse décision a demandé beaucoup de réflexion mais je pense que c'est le bon moment pour aller de l'avant car je veux accomplir tellement d'autres choses dans la vie. J'ai réalisé aussi que la course avait perdu ce côté amusant, une des raisons qui me faisait courir", a ajouté l'Irlandais quatrième de la Vuelta encore l'an dernier. "C'est un privilège de décider quand arrêter sa carrière", a conclut Dan Martin qui avait rejoint Israël-Start Up Nation l'an dernier. Dan Martin est le fils de Neil Martin (cycliste britannique qui a participé aux Jeux en 1980 et 1984) et de Maria Roche, s?ur de l'ancien vainqueur irlandais du Tour de France et du Tour d'Italie Stephen Roche. Il est aussi le cousin de Nicolas Roche, qui a participé aux côtés de ce dernier aux troisièmes Jeux olympiques consécutifs en juillet. Le Tour de Lombardie, le 8 octobre, sera sa dernière course. Il aura roulé aussi pour Garmin-Sharp (2008-2015), QuickStep (2016-2017) et UAE Team Emirates (2018-2019) durant sa carrière qui avait pris un virage professionnel en 2008 au sein de l'équipe américaine. Il compte aussi à son palmarès le Tour de Catalogne en 2013 ou le Tour de Pologne en 2010. Il fut aussi deuxième encore de Liège-Bastogne-Liège en 2017 derrière Alejandro Valverde.