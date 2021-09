F1: Verstappen (Red Bull) en pole position à domicile aux Pays-Bas

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a ravi son public en décrochant la pole position du Grand Prix des Pays-Bas de F1 devant son rival britannique Lewis Hamilton (Mercedes), samedi sur le circuit de Zandvoort.

Max Verstappen a décroché la pole position du Grand Prix des Pays-Bas, 13e manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le Circuit de Zandvoort (4,259 km). Devant une foule acquise à sa cause, le Néerlandais de Red Bull a signé un chrono de 1:08.885.

Verstappen a devancé de 38/1000e de seconde son rival pour le titre, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes). Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) a signé le 3e chrono, à 337/1000e. Le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) a réussi une belle performance avec le 4e temps (+0.593).

Les deux Ferrari composeront la troisième ligne, avec le Monégasque Charles Leclerc (+0.642) cinquième et l'Espagnol Carlos Sainz (+0.652) sixième.

C'est la dixième pole position de la carrière de Verstappen, la septième de la saison.

Piégé par le temps, le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) n'est pas parvenu à s'extraire de la première partie des qualifications (Q1) et ne sera que 16e sur la grille.



Autre déçu, le Britannique Lando Norris (McLaren) est 13e, sa plus mauvaise performance de la saison, au terme d'une Q2 raccourcie par les crashs successifs des Williams du Britannique George Russell et du Canadien Nicholas Latifi.



A noter la présence du Polonais Robert Kubica dans le baquet habituellement occupé chez Alfa Romeo par le Finlandais Kimi Räikkönen, positif au Covid-19.



Sachant qu'il est très difficile de doubler en course à Zandvoort, les positions sur la grille et la qualité des départs de chacun risquent d'être cruciaux, comme la préservation des pneus et les choix stratégiques.

La course débutera dimanche à 15h. Au championnat, Hamilton devance Verstappen de 3 points.