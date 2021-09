Diables Rouges - La Tchéquie ne se déplace pas en Belgique pour défendre: "Jouer notre jeu"

(Belga) Jaroslav Silhavy, le sélectionneur de la Tchéquie, a assuré que son équipe ne viendra pas pour défendre face aux Diables Rouges pour les qualifications pour le Mondial 2022 dimanche au stade Roi Baudouin. "Nous allons jouer notre jeu", a assuré Silhavy samedi en conférence de presse.

"La Belgique est un adversaire redoutable mais nous n'allons pas nous contenter de défendre", a ajouté le sélectionneur tchèque, en place depuis 2018. "Nous allons jouer notre jeu et essayer de les gêner. Je ne me focalise pas trop sur un résultat. Un nul serait une bonne chose mais une défaite nous écarterait de la première place. Notre principal objectif est de faire une bonne prestation". Au match aller, les Tchèques étaient parvenus à bousculer les Diables Rouges avec un partage 1-1 à Prague. "Cette rencontre ne sera pas vraiment différente du match aller. La Belgique compte toujours de grands noms dans son équipe", a précisé Silhavy. "Kevin De Bruyne ne sera pas là mais il y a d'autres joueurs capables de faire la différence comme Eden Hazard ou Romelu Lukaku. Nous avons beaucoup de respect pour la Belgique et nous allons aligner la meilleure équipe possible pour faire un résultat." Le sélectionneur tchèque devra faire avec de nombreux absents dont son buteur Patrick Schick, co-meilleur buteur du dernier Euro avec Cristiano Ronaldo, suspendu. Silhavy sera également privé d'Ondrej Kudela, Jan Boril et le gardien de but remplaçant Ondrej Kolar blessés. Le défenseur Jakub Brabec, est lui absent pour des raisons personnelles. Une longue liste à laquelle est venue s'ajouter le milieu Jakub Jankto, blessé. "Sa blessure n'a rien à voir avec son remplacement jeudi contre la Biélroussie (victoire 1-0, ndlr.). Nous avons un groupe large et d'autres joueurs sont là pour prendre la place des absents. Ils auront une chance de montrer de quoi ils sont capables", a conclu le sélectionneur. (Belga)